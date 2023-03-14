Жертвами мощного циклона "Фредди" стали 190 жителей Малави

Циклон "Фредди", один из самых мощных ураганов, зарегистрированных в южном полушарии, стал причиной гибели 190 жителей небольшого государства Малави на юго-востоке Африки. Сообщившее об этом агентство Reuters отметило, что циклон обрушился на Малави во второй раз за один месяц.

Наиболее тяжелые разрушения - вокруг города Блантайр, важнейшего экономического центра страны. Ливни и наводнения повредили дороги и мосты, что затруднило спасательные работы и эвакуацию пострадавших.

Циклон "Фредди" оставил за собой полосу разрушений и на территории соседнего Мозамбика. В пиковые часы урагана, в минувшие выходные дни, более 22 тысяч жителей Мозамбика были вынуждены покинуть свои дома и искать убежища в других районах.

В Малави, в связи с продолжающимися ливнями, согласно данным Национального департамента по чрезвычайным ситуациям, травмы и увечья получили около 600 человек, около сорока - пропали без вести.

Семьи, потерявшие своих родственников, продолжают приезжать за телами в Центральный госпиталь в Блантайре, сообщает агентство Reuters.