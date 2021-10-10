Жертвами отравления алкоголем в Оренбургской области стали 34 человека

Число погибших от контрафактного алкоголя в Оренбуржье увеличилось до 34, сообщило областное правительство. Из 24 пациентов местных больниц 11 отравившихся находятся в удовлетворительном состоянии, шестеро — ожидают выписки. У двоих отравившихся состояние здоровья - средней тяжести, семеро - в тяжелом состоянии, еще четверо — на искусственной вентиляции лёгких, девять пациентов получают амбулаторное лечение. Об этом в воскресенье вечером сообщило издание "Коммерсантъ".



В Орске, где приобретался смертельно опасный алкоголь, по улицам передвигаются автомобили с громкоговорителями предупреждая об опасности спиртных напитков не только в пластиковых, но и стеклянных бутылках.

Власти региона организовали продажу продуктовых наборов в обмен на алкогольную продукцию, купленную ранее.



Информация об отравлении жителей Оренбургской области суррогатным алкоголем поступила в ночь с 6 на 7 октября. В Орске выявлен пункт производства, розлива и хранения алкогольных напитков, откуда следователи изъяли более 3 тысяч бутылок и оборудование для производства контрафакта.