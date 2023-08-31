Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Жертвами пожара в деловом квартале Йоханнесбурга стали десятки людей

В крупнейшем городе ЮАР Йоханнесбурге в результате пожара в центральном деловом квартале более 60 человек погибли, свыше 40 – получили ранения.

По сведениям муниципальных властей, на месте ЧП продолжаются поисково-спасательные работы. Что могло стать причиной возгорания, пока неизвестно.

Пламя вспыхнуло в пятиэтажном здании, которое считалось заброшенным, но в нём продолжали жить люди, отмечает Би-би-си. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб проводили эвакуацию.

Медиа пишут, что в загоревшемся доме в основном жили мигранты из других африканских стран.

Форум

Зеленский о победе Украины в войне
Embed
Зеленский о победе Украины в войне

No media source currently available

0:00 0:19:47 0:00

Зеленский о победе Украины в войне

И боях на территории России

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG