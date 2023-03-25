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Жертвами торнадо в штате Миссисипи стали более 20 человек

Последствия торнадо

По меньшей мере 23 человека погибли в результате торнадо, пронесшегося над американским штатом Миссисипи в ночь на субботу. Несколько человек числятся пропавшими без вести, десятки получили ранения.

Больше всего пострадали небольшие города в сельской местности. Там с корнем вырваны деревья, десятки тысяч домов остались без света.

Мощные торнадо причинили большие разрушения городу Роллинг Форк на западе штата. Его мэр заявил: "Нашего города буквально больше нет". В городе с населением около 1700 человек разрушены десятки домов.

Небольшой город Силвер-Сити, как и Роллинг Форк, сообщил о серьёзных разрушениях, пострадали также Винона и Амори.

Как сообщает "Голос Америки", для оказания помощи пострадавшим от торнадо были развернуты поисково-спасательные команды и дополнительные экипажи скорой помощи. Начался сбор средств для оказания помощи людям, оставшимся без крова.

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