Жилье и радиация. В Москве выступают против рискованного проекта

Мэрия Москвы намерена снести более тысячи гаражей для строительства жилья, бизнес-центра и образовательных учреждений в районе Щукино. Участок земли почти в пять гектаров расположен недалеко от связанных с "Росатомом" предприятий, а под гаражами находится трубопровод, по которому на станцию очистки перекачиваются радиоактивные отходы.

Над трубами

Как пишет эксперт по радиационной безопасности Андрей Ожаровский, в конце 1940-х годов именно в московском районе Щукино впервые в СССР заработал ядерный реактор и из облученного урана был выделен плутоний. Произошло это в Курчатовском институте и Высокотехнологичном научно-исследовательском институте неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара (ВНИИНМ). Эти институты действуют и сегодня.

Над трубами с радиоактивными отходами стоит более тысячи гаражей

"Продолжается наработка опасных радиоактивных отходов. Эти жидкие отходы по специальным подземным трубам (так называемая "спецканализация") направляются на Московскую станцию переработки жидких радиоактивных отходов, расположенную ближе к Москве-реке. В 1961 году овраг, под которым проложены трубы, засыпали, и эту территорию с целью дополнительной защиты радиоактивных труб отдали под гаражи – строить что-либо иное там было опасно. В 1989 году старую трубу заменили на новую, определили санитарно-защитную зону, а гаражи оставили, для прикрытия", – пишет Ожаровский.

Над трубами с радиоактивными отходами стоит более тысячи гаражей, а также баня и медицинский центр. Всё вместе – почти пять гектаров земли в престижном районе Москвы.

Попытки изъять эту землю для застройки начались с 2010-х годов, и сейчас процесс приближается к завершению. В декабре 2023 года на сайте мэрии Москвы появилось сообщение от имени мэра столицы Сергея Собянина: "На территории нежилой застройки площадью 4,76 гектара на улице Рогова (владения 22–24) построят общественно-деловые объекты, а также школу на 100 учеников и детский сад на 125 детей. Кроме того, там возведут жилые дома для переселения участников программы реновации. Градостроительный потенциал участка – 52,3 тысячи квадратных метров недвижимости. В результате реализации проекта будет создано свыше 120 рабочих мест".

Здесь можно увидеть схему застройки и институтов.

В случае пробивки работающей трубы будет фонтан радиоактивных отходов

– Старый трубопровод не убирают, потому что он частично находится под жилыми кварталами, частично под гаражами. Опасность от него в том, что там есть отложения, которые могут попасть в почву. Что касается нового трубопровода – предприятия никогда не расскажут о точной трассировке труб. При строительстве их можно повредить при забивании свай, потому что, скорее всего, они находятся на глубине 3–6 метров. В случае пробивки работающей трубы будет фонтан радиоактивных отходов, – рассказывает Радио Свобода эксперт по радиоактивным отходам. Его имя мы не можем опубликовать из-за закона о "нежелательных организациях".

"Чудовищность проекта потрясает воображение. Территория вокруг Курчатовского института – это, по сути, свалка радиоактивных отходов. Об этом мне когда-то говорил его директор Александр Румянцев", – написал в своем телеграм-канале депутат Мосгордумы от "Яблока" Сергей Митрохин.

– В мэрии не считают, что там опасно, главное – построить и продать квартиры. То, что по нынешним нормативам считается радиоактивными отходами, раньше просто закапывали в землю в районе Курчатовского института, – говорит собеседник Радио Свобода в Мосгордуме.

Не могут остановиться

Жители Щукина начали кампанию протеста, в минувшую пятницу в Мосгордуме под председательством Леонида Зюганова – внука лидера КПРФ и депутата столичного парламента – провели круглый стол, посвященный проблеме.

В круглом столе принял участие представитель ВНИИНМ им. Бочвара Дмитрий Гринчик и выразил сдержанную озабоченность ситуацией: "Госкорпорация "Росатом" понимает приоритет безопасности… То, что мы сегодня услышали о возможных рисках при сносе [гаражей] и возведении новых зданий и сооружений, – мы можем обратить внимание, что в случае нескоординированных, несогласованных действий данные работы могут оказать влияние на наш участок".

– Несколько лет назад нашим районом заинтересовались Ротенберги. В районе Щукино в советское время был сформирован кластер научных центров. Для возможных аварийных ситуацией построили бетонный завод и автобазы – чтобы, в случае чего, быстро заваливать всё бетоном. Ротенбергам удалось застроить территорию этих сервисных предприятий. Ротенберги хотели и участок с гаражами застроить, но поняли, что он сложный, и отказались. На сегодняшний день нет девелопера, который участком интересуется. Но чиновничья процедура освобождения участка когда-то была запущена и до сих пор продолжается. Возможно, в ничьих интересах, просто её некому остановить, – рассказывает собеседник Радио Свобода в совете депутатов муниципального округа Щукино.

Он обращает внимание, что землю предполагают изымать в рамках "комплексного развития территорий" (КРТ): это новая схема в Градостроительном кодексе, позволяющая мэрии фактически отнимать любую собственность. Изымать постройки, самостоятельно определяя размер компенсации их владельцам.

Говорится о строительстве школы на 100 мест, хотя такие маленькие школы в Москве давно не строят

– КРТ сейчас утверждают пачками, Собянин их подписывает без проработки. В каждой КРТ есть школа, садик и бизнес-центр. Чтобы бабушка взяла газету и прочла: школа, детский сад… Поэтому в отношении КРТ на улице Рогова говорится о строительстве школы на 100 мест, хотя такие маленькие школы в Москве давно не строят. По моей информации, Москомархитектура приостановила работы по планированию на участке, но Департамент городского имущества 28 марта изъял распоряжение об изъятии, – добавляет он.

Собеседник Радио Свобода, известный оппозиционный политик, ранее занимавшийся проблемами северо-запада Москвы, попросил не упоминать себя в связи с этой историей, но выразил сомнение в серьезности радиационной опасности.

– Когда я депутатствовал, начались попытки эти гаражи снести. Но владельцы эффективно отстаивают свои гаражи много лет, находят много аргументов в свою пользу, – рассказывает он.

Радио Свобода направило запросы в префектуру Северо-Западного округа Москвы (на момент публикации текста остался без ответа), в Департаменте строительства московской мэрии рекомендовали обратиться в Департамент городского имущества, ответ от него не получен.

Также не получен ответ из ВНИИНМ, в Курчатовском институте отметили, что не могут оперативно прокомментировать ситуацию "в связи с частично "закрытым" статусом" учреждения.