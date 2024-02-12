Жителей Электростали, снявших скальп с юноши, приговорили к 3,5 годам

Двух жителей подмосковного города Электросталь, которые летом прошлого года избили человека и сняли с него скальп, приговорили к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Они признаны виновными по статьям о хулиганстве и причинении вреда здоровью средней тяжести.

Инцидент произошёл 9 июля 2023 года, когда двое местных жителей распивали на улице спиртные напитки. Они вступили в конфликт с прохожим, 19-летним Юрием Марковым. Нападавшим не понравилась его причёска и окрашенные в зелёный цвет волосы. Они избили Маркова и ножом срезали с его головы волосы вместе с кожей.

12 июля оба нападавших были арестованы. Они признали свою вину. Свои действия они объяснили следователям тем, что были пьяны. Один из них ранее уже привлекался к уголовной ответственности за грабёж и кражу.