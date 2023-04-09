Жителей Гамбурга предупредили о "чрезвычайной опасности" из-за пожара

В Германии полиция обратилась в воскресенье к жителям Гамбурга, призвав их держать окна своих домов закрытыми из-за пожара на двух складах и выброса химических компонентов.

Пожар начался примерно в половине пятого утра в районе Ротенбургсорт. В официальном предупреждении пожар и задымление классифицированы как "чрезвычайная опасность", передаёт "Немецкая волна". Жителей на северо-востоке Гамбурга призвали защищаться от дыма.

Причина возгорания и отвественные за произошедшее устанавливаются.

Компания Deutsche Bahn объявила, что из-за ЧП приостановлено движение по железнодорожным путям между Гамбургом и Бюхеном.