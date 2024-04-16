Жителей Ишима призвали эвакуироваться из-за паводка

Власти Тюменской области призвали жителей Ишима эвакуироваться, поскольку некоторые районы города могут быть подтоплены в ближайшие часы . Об этом говорится в телеграм-канале регионального правительства.

"На реке Ишим идет критический подъем воды", — предупредили власти.

В городе развернуты пункты временного размещения. "Да, эвакуация идёт в прибрежных районах, скажем там. В целом готовится всем городом, ждем воду. В магазинах нет воды и спичек, пункты размещения готовы", - рассказала Сибирь.Реалии одна из местных жительниц.

Также из-за повышения уровня воды проводится эвакуация жителей сёл Палёнка, Новогиреевка, Афонькино Казанского района.

Ранее глава Тюменской области Александр Моор заявил, что власти могут ввести штрафы за отказ от принудительной эвакуации из зоны паводка.

Накануне Моор предупредил, что уровень воды в реке Ишим может подняться до исторического максимума. В зону подтопления в регионе может попасть 51 населенный пункт вместе с Ишимом. Пика паводка в области ожидают 23–25 апреля.

Кроме того, в Тюменской области из-за паводка закрыты федеральные трассы "Иртыш" на подъездах к Тюмени и Ишиму, а также "Екатеринбург – Шадринск – Курган".

Режим ЧС действует в Тюменской области с 8 апреля. В Ишиме, селах Памятное, Казановка, Викулово местные жители сами наращивают высоты дамб, чтобы не пропустить воду.

В 2017 году Ишим пережил наводнение, в результате прорыва одной из дамб вода затопила жилые дома. После них в городе возвели гидротехнические сооружения. Общая протяженность дамб на реке Ишим составляет почти 10 километров, высотой более 11 метров.

Критическая ситуация из-за половодья складывается и в соседней Курганской области. В области подтоплены 305 жилых домов и 685 приусадебных участков, сообщает региональное МЧС.

По словам главы региона Вадима Шумкова, "голова" паводка уже приближается к Кургану, который находится на реке Тобол.

На утро 16 апреля уровень воды в Тоболе в Кургане составил 742 см и продолжает расти. В городе провели работы по поднятию дамбы до 11 метров и выше. Но она, отметил Шумков, защищает только левую часть Кургана. Губернатор призвал немедленно эвакуироваться жителей правобережной части Кургана.