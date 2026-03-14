Жителей Подмосковья предупредили о возможных сбоях связи и интернета

На территории Подмосковья возможны "временные сложности" с мобильной связью и подключением к интернету, пишут РИА "Новости" со ссылкой на председателя комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максима Коркина.
По его словам, это связано с "предпринимаемыми мерами на федеральном уровне в целях обеспечения безопасности в Российской Федерации". Он добавил, что в периоды ограничения интернета при угрозах атаки беспилотник будут доступны "социально значимые ресурсы". Среди них – приложение госуслуг, портал здравоохранения Московской области, "ЖКХ-Контур" и сервисы "Системы 112".
- С 5 марта наблюдаются отключения мобильного интернета в Москве – преимущественно, в центре. 13 марта стало известно, что в столице заработала система "белых списков" – единственных доступных сайтов во время отключений мобильного интернета.
- Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что отключения "необходимы для обеспечения безопасности граждан по мере использования Украиной все более изощренных технологических методов для атак".
- "Белые списки" ресурсов, доступных во время отключения интернета начали тестировать с лета 2025 года. В список доступных ресурсов включены сайты мобильных операторов, прокремлевских СМИ, госорганов, маркетплейсов, а также российских соцсетей "ВКонтакте", "Одноклассники", мессенджера Max.