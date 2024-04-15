Жителей правобережной части Кургана призвали эвакуироваться

Губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал немедленно эвакуироваться жителей правобережной части Кургана, а также жителей левого берега из садовых и дачных товариществ до дамбы. Уровень воды в реке Тобол близ Кургана повысился до 685 сантиметров, за последние сутки вода поднялась на 1,5 метра.

Шумков также предупредил, что эвакуация жителей некоторых территорий Кургана может быть в скором времени затруднена из-за затопления дорог.

"Объем воды колоссальный. Все, что мы видим в Кургане сейчас, когда подтапливает Черемухово, пока лишь малая часть того объема, что подходит к городу", – написал Шумков.

"Дополнительно к собственным водам Тобола и стекающим в него вешним водам идёт более 1 млрд 300 млн кубометров воды из Казахстана, что, по данным Федерального агентства водного хозяйства в два раза превышает объем сбросов 1994 года. Это не просто паводок, это реальная угроза!", – сообщил Шумков.

В Кургане из-за угрозы наводнения 8 апреля объявили режим ЧС. По прогнозам главного управления МЧС, в области могут быть затоплены 62 населенных пункта, потенциально в зоне подтопления могут оказаться почти 19 тысяч человек. Превентивно эвакуированы более семи тысяч человек.

Несколько регионов Сибири также пострадали от наводнений. В Томске из-за паводка подтопило Коммунальный мост, проходящий через реку Томь. На данный момент в регионе затоплены четыре населенных пункта Томского района – Томск, Вершинино, Батурино и Черная речка.

В Новосибирской области на 15 апреля наводнение коснулось населенных пунктов в Искитимском, Карасукском, Тогучинском и Сузунском районах. В Алтайском крае МЧС прогнозирует вторую волну паводка к концу мая.

Наводнение продолжается в нескольких регионах России с начала апреля. Больше всех пострадали жители Оренбургской области – здесь эвакуировали свыше 16,5 тысяч человек, в том числе свыше 4,6 тысяч детей. 13 апреля паводок в Оренбурге достиг максимального пика – в этот день в городе затопило более 2,9 тысяч жилых домов и 4,9 тысяч дач.