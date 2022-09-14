Жителей России и Беларуси не допустят к участию в Бостонском марафоне

Организаторы Бостонского марафона сообщили, что жители России и Беларуси не будут допущены к соревнованию. Граждане этих стран, живущие в других государствах, могут принять участие, но не под официальными флагами. Об этом сообщается на сайте марафона.

Бостонский марафон— один из самых престижных в мире, он проводится 125 лет, кроме профессиональных спортсменов в нём участвуют любители. 127 марафон запланирован на 17 апреля, в нём впервые смогут зарегистрироваться атлеты с небинарным полом.

После вторжения России в Украину в феврале 2022 года российским спортсменам отказывают от участия в ведущих соревнованиях по всему миру. Многие западные страны требуют от своих спортсменов не участвовать в соревнованиях в России. Российские сборные отстранены от олимпийских, футбольных и хоккейных турниров.