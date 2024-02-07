Жители города Воткинск в Удмуртии вечером в среду сообщили о мощном взрыве неподалёку от города. Они выложили в местных каналах в соцсетях свои видео, на которых заметно высокое пламя, возникшее после взрыва.

Далее в некоторых телеграм-каналах появились сообщения, что взрыв был вызван техническими работами на Воткинском машиностроительном заводе. Авторы этих каналов ссылаются на региональную службу МЧС. В официальном канале МЧС по Удмуртии на момент публикации новости таких разъяснений не было.

Телеграм-канал "База" пишет со ссылкой на источник, что причиной взрыва стали некие испытания на Воткинском заводе. В Единой диспетчерской службе Завьяловского района Удмуртии ТАСС сообщили, что взрыв произошел в ходе плановых испытаний ракетных двигателей.

Подробностей из официальных источников и сведений о пострадавших пока нет.

Воткинский завод располагается в 50 километрах от столицы Удмуртии Ижевска. Он выпускает артиллерийские ракеты, в том числе баллистические ракеты стратегического назначения для комплексов "Тополь-М" и "Искандер". В конце 2023 года Воткинский завод опубликовал 19 госконтрактов по производству компонентов ядерных вооружений. При заводе действует испытательный полигон.

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