Жители Бодайбо вторые сутки остаются без воды

Жители города Бодайбо в Иркутской области остались без водоснабжения после того, как 10 мая лед в реке Витим вытолкнул на берег плавучую насосную станцию.

В ночь на 11 мая насос на станции удалось запустить, однако он не дал нужного давления, чтобы восстановить водоснабжение. Коммунальщики ищут альтернативный вариант, который позволит поставлять воду без насосной станции. Для этого администрация просит помощи у руководства одного из золотодобывающих предприятий.

Детские сады в городе прекратили работу, а школы перейдут на дистанционный режим обучения с 12 по 15 мая, сообщили местные власти.

10 мая, в первые часы после аварии, в городе выросли цены на воду – бутылка объемом 6 литров подорожала до 500 рублей. Как сообщили "Вести-Иркутск", из столицы региона вылетел специальный рейс, которым в Бодайбо доставят 5 тонн воды. В городе заканчивается бутилированная вода, а с подвозом возникли проблемы, поскольку ближайший источник находится далеко.