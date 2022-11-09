Жители Чечни оспорили отказ в расследовании убийств в Новых Алдах

Верховный суд Чечни отменил постановление Старопромысловского районного суда Грозного об отказе в возбуждении уголовного дела после массового убийства в посёлке Новые Алды в феврале 2000 года. Об этом сообщает Кавказ. Реалии. Более 20 лет российские правоохранительные органы не могут установить, кто напал на поселок и убил порядка 60 местных жителей.
Отказ в возбуждении дела вынес следователь третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Чечне Гайрбеков. Его оспорили местные жители - Абулхасан Хайдаев и Айсет Мусостова.
В Верховном суде Чечни прокуратура просила оставить вынесенное постановление без изменения, так как "проверка по сообщению о преступлении была проведена в полном объеме и принятое следователем процессуальное решение соответствует требованиям закона". Верховный суд установил, что отказ следователя был незаконным и отменил его. Исковое заявление Хайдаева и Мусостовой направлены в Старопромысловский суд Грозного для нового рассмотрения.
- 5 февраля 2000 года в посёлке Новые Алды проводилась проверка паспортного режима силами ОМОН ГУВД Санкт-Петербурга и ОМОН Рязанской области. Очевидцы тех событий отмечали, что в спецоперации принимали участие как молодые солдаты, явно призванные на срочную службу, так и вооруженные люди более зрелого возраста. Скорее всего, они являлись либо военнослужащими-контрактниками, либо сотрудниками спецотрядов МВД. По рассказам свидетелей и пострадавших, насилие над мирными жителями совершали именно они. Молодые же солдаты в основном находились в оцеплении.
- Данные о жертвах разнятся: от 56 до 82 убитых гражданских лиц. 26 июля 2007 года Европейский суд по правам человека рассмотрел дело "Мусаев и другие против России" - о массовом расстреле мирных жителей в Новых Алдах. 20 заявителей из Чечни, обратившихся в ЕСПЧ в связи с убийством их родственников в посёлке, получили в общей сложности 285 тысяч евро компенсации. Россия была обязана также оплатить судебные расходы.
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