Жители Чечни оспорили отказ в расследовании убийств в Новых Алдах

Верховный суд Чечни отменил постановление Старопромысловского районного суда Грозного об отказе в возбуждении уголовного дела после массового убийства в посёлке Новые Алды в феврале 2000 года. Об этом сообщает Кавказ. Реалии. Более 20 лет российские правоохранительные органы не могут установить, кто напал на поселок и убил порядка 60 местных жителей.

Отказ в возбуждении дела вынес следователь третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Чечне Гайрбеков. Его оспорили местные жители - Абулхасан Хайдаев и Айсет Мусостова.

В Верховном суде Чечни прокуратура просила оставить вынесенное постановление без изменения, так как "проверка по сообщению о преступлении была проведена в полном объеме и принятое следователем процессуальное решение соответствует требованиям закона". Верховный суд установил, что отказ следователя был незаконным и отменил его. Исковое заявление Хайдаева и Мусостовой направлены в Старопромысловский суд Грозного для нового рассмотрения.