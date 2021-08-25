Жители омского села получили второе письмо из канцелярии Меркель

Второе письмо из Германии получили жители омского села, записавшие в июне видеообращение к канцлеру Ангеле Меркель с просьбой заасфальтировать улицу в Верхнем Карбуше и продублировавшие текст послания в двух письмах на имя канцлера – электронном и бумажном. Об этом корреспонденту Сибирь.Реалии рассказала депутат Троицкого сельского поселения Ирина Дроздова.

Дроздова пояснила, что в первый раз канцелярия Меркель отреагировала на электронное письмо, а сейчас пришел ответ на второе обращение, которое было отправлено в Берлин курьерской службой. Ответ пришел в бумажном конверте – обычной почтой. Он подписан Себастьяном Бебелем, сотрудником Ведомства Федерального канцлера.

"Федеральный канцлер Ангела Меркель попросила меня поблагодарить вас за ваше письмо", – пишет Бебель, обращаясь к Ирине Дроздовой. Однако далее он сообщает, что "у федерального канцлера нет финансовых возможностей или фонда, которые позволили бы профинансировать асфальтирование главной улицы в вашей деревне".

Письмо заканчивается словами: "Федеральный канцлер сожалеет, что не может вам ничем помочь по вышеуказанным причинам".

Дроздова рассказала, что после публикаций в прессе в Верхний Карбуш до сих пор ездят комиссии – это и сотрудники надзорных органов, и чиновники поселения. Побывал в гостях даже заместитель министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Роман Миннулин.

"Замминистра сказал мне: зачем панику поднимаете, мы сделаем всё на следующий год, а в этом проведем торги. Я тогда ему говорю: напишите расписку, что вы действительно сделаете дорогу на Карбышева в 2022 году. А если не сделаете, то застрелитесь. Не согласился, только посмотрел очень удивленно. И другим тоже предлагала такую расписку. Никто не хочет её писать", – смеётся Ирина Дроздова.

В начале июня жители Верхнего Карбуша отправили на имя канцлера Ангелы Меркель два обращения – в электронном виде и обычным письмом, а также записали видеообращение к политику. В первом письме канцелярия Меркель попросила "отнестись с пониманием к тому, что госпожа канцлер не может по вашей просьбе предпринять решительных действий в данной ситуации".

Пресс-секретарь президента РФ Путина Дмитрий Песков назвал обращение жителей Омской деревни к властям ФРГ о ремонте улицы "оправданным гневом в ответ на бездействие властей".

После обращения жителей к Меркель региональные власти составили смету дорожных работ. Заасфальтировать грунтовку в Верхнем Карбуше они намерены в 2022 году.