Жители Орска сообщили о мародёрах, полиция – о мошенниках

Полиция Оренбургской области предупредила местных жителей о мошенниках, которые собирают деньги под предлогом оказания помощи пострадавшим от паводка. Об участившихся случаях мошенничества сообщил начальник отдела информации и общественных связей регионального управления МВД Алексей Овсянников.

По данным МВД, злоумышленники размещают в интернете информацию о счетах граждан, которые якобы пострадали из-за паводка. Они просят переводить деньги на данные счета. Власти просят жителей быть внимательными и ориентироваться на официальные источники.

Ранее жители Орска сообщили о том, что в затопленных районах появились мародёры. Из-за этого они не могут оставить свои дома и уехать, потому что боятся, что их имущество украдут.

Ранее мэр города Василий Козупица заявил, что власти увеличат число патрулей полиции для охраны затопленных территорий. МВД утверждает, что привлекло для этого более 900 своих сотрудников.

Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не приедет в пострадавшую от паводка Оренбургскую область. "Путин фактически, хоть он и не там физически, но он постоянно присутствует в этой теме. Он на протяжении всего дня постоянно занимается этими вопросами", – сообщил он журналистам.

В конце прошлой недели Оренбургская область столкнулась с самым многоводным паводком за всю историю наблюдений. В воскресенье правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера. Ущерб инфраструктуре оценивается в 21 миллиард руб. Подтоплены более десяти тысяч жилых домов и 18 тысяч приусадебных участков в 77 населенных пунктах.