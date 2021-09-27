Жители Сан-Марино проголосовали за легализацию абортов на референдуме, который проводился в стране. За отмену закона о запрете прерывания беременности, который действовал с 1865 года, высказались 77,28% участников голосования, против отмены - 22,72%. Об этом сообщает San Marino RTV.

Санмаринцы выступили за то, чтобы разрешить женщинам прерывать беременность до 12-й недели с момента зачатия. После этого срока аборт возможен только если существует угроза жизни матери или при наличии у плода отклонений, которые могут стать причиной физического или психологического вреда.

Сообщается, что одним из инициаторов референдума стал Союз женщин Сан-Марино. Теперь государственный конгресс страны в течении полугода поле референдума должен разработать закон, который разрешит аборты.

По закону 1865 года, женщинам сделавшим аборт грозило до трёх лет лишения свободы, а медработникам, которые участвовали в этой процедуре, грозило до шести лет тюрьмы. Жительницы Сан-Марино были вынуждены ездить в соседнюю Италию, где прерывание беременности разрешено с 1978 года.