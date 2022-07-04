Жители Сиднея массово эвакуируются из-за наводнения

Десятки тысяч жителей Сиднея – крупнейшего города Австралии – и его окрестностей эвакуируются или готовятся покинуть дома из-за наводнения. Сидней затапливает уже в третий раз с начала 2022 года.

Ливни на протяжении нескольких дней на юго-востоке Австралии привели к тому, что плотины переполнились и реки вышли из берегов. В воскресенье, 3 июля, в некоторых районах Сиднея выпало до полутора метров дождя, что сравнимо с годовым количеством осадков в этой области.

По официальным данным, 32 тысячи человек получили сообщения об эвакуации – немедленной или вероятной в ближайшем будущем. Региональная служба по чрезвычайным ситуациям посоветовала местным жителям отказаться от необязательных поездок.

Австралийское метеобюро предупредило, что наводнение может оказаться сильнее предыдущих трёх паводков, случившихся в Сиднее в марте и апреле 2022 года, а также в марте 2021 года. Нынешнее наводнение может затронуть районы, которые не пострадали во время предыдущих. Жители районов, которые затопило весной, только что "вернули дома и бизнес на свои места, и, к сожалению, это происходит снова", сказала мэр одного из районов Сиднея, пострадавшего от предыдущих наводнений.

Климатический совет Австралии считает, что учащению "суровых погодных явлений" способствует изменение климата, добавляя, что Австралия к ним "недостаточно подготовлена". Министр по чрезвычайным ситуациям Австралии Мюррей Уотт также заявил, что из-за частых наводнений к изменению климата нужно относиться серьёзно. "Реальность такова, что мы живём в меняющемся климате", – сказал Уотт.