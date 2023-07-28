В Таганроге произошел взрыв. Пострадали минимум 15 человек

В Таганроге Ростовской области произошёл взрыв. По словам местных жителей, в домах задребезжали стекла. Телеграм-канал "112", сообщивший о взрыве одним из первых, писал, что взрыв произошел около ресторана "Чехов Сад". Телеграм-канал "Осторожно, новости" сообщал, что, по предварительной информации, взрыв произошел во дворе Государственного банка.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил факт взрыва и сообщил, что, по предварительным данным, "взорвалась ракета".

Позже он уточнил, что эпицентр взрыва пришёлся на территорию Таганрогского художественного музея. Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего 3-этажного многоквартирного дома.

В медучреждения доставлены девять человек, состояние которых медики оценивают как средней и легкой степени тяжести. На месте взрыва работают 60 спасателей и 17 единиц техники.

Министерство обороны России сообщило, что ракета прилетела из Украины, была сбита российскими ПВО, а на улицы Таганрога упали её обломки. По данным ведомства, атака велась переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200.

Позднее губернатор Ростовской области написал, что ПВО перехватила ещё одну ракету над Азовским районом области. Канал "112" пишет, что жители Ростова и других городов региона также сообщают о взрывах: "Предварительно, там работает система ПВО".