Жители Туапсе записывают видео "нефтяных дождей" после удара по НПЗ

Туапсе, российский портовый город на Чёрном море, нефтяные объекты которого последние дни подверглись ударам украинских дронов, переживает последствия крупных пожаров на нефтехранилищах.

Удары наносились в ночи на 16 и 20 апреля, пожар после последнего из них продолжается до сих пор. Местных жителей призывают избегать нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, чаще проводить влажную уборку, при выходе на улицу использовать маски и респираторы. Волонтёры призывают позаботиться о бездомных животных. Местные активисты рассказали "Вот Так", что многие уличные собаки и кошки сейчас - с признаками отравления: они тяжело дышат, у них красные глаза, а шерсть покрыта нефтью.

В соцсетях публикуются видео "нефтяных дождей", после которых на земле остается черный осадок.

Их записывают местные жители. Они также высмеивают официальные сообщения о том, что концентрация вредных веществ не превышает норму, примеры возмущённых комментариев приводит "Можем объяснить".

Эксперты говорят о крупнной экологической катастрофе. "Недосгоревшие нефтепродукты сейчас вывалятся на часть нашего округа и до начала Главного хребта Большого Кавказа. Последствия для города, Туапсинского округа и края в целом растянутся на годы", - сказал изданию "Вот Так" эколог Евгений Витишко.

При этом местная прокуратура организовала 22 апреля в городе акцию по посадке деревьев. На опубликованных фото видны клубы дыма от пожара на нефтехранилище. Пост впоследствии был удалён, но уже успел разойтись по соцсетям.

Днём в понедельник Генштаб Украины и другие силовые ведомства подтвердили, что украинские беспилотники повторно поразили Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, в результате удара загорелись резервуары с топливом. Впоследствии были опубликованы спутниковые снимки, согласно которым, дым от пожара растянулся на десятки и даже сотни километров и достиг Ставрополя на расстоянии около 300 км от Туапсе.