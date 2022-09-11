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Жители Украины сообщают о проблемах с электричеством

В Харьковской области местные жители сообщают о прекращении подачи электроэнергии. Власти объяснили причину ударом российских сил. О нём рассказали и в Дергачёвском горсовете, где полностью обесточена территория этого населенного пункта в связи с ударом по объектам критической инфраструктуры.

"Это подлая и циничная месть российского агрессора за успехи нашей армии на фронте, в частности – в Харьковской области", - написал в телеграме мэр Харькова Игорь Терехов. Он призвал жителей к спокойствию.

О падении напряжения в электросети по всей Сумской области рассказал и глава Областной военно-гражданской администрации Дмитрий Живицкий. Эти проблемы привели к перебоям с поставками воды, так как отключены насосы.

О проблемах с электричеством сообщали в российском Белгороде. По словам местных властей, город был частично обесточен из-за сбоя на подстанции "Южная". Впоследствии электроснабжение восстановили.

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