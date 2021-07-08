Жители Якутии обратились к Путину из-за лесных пожаров

Жители Якутии составили две интернет-петиции с требованием обратить внимание на ситуацию с лесными пожарами в республике. В обращениях, которые подписали около 7 тысяч человек, говорится, что власти не оказали помощи пострадавшим, а для тушения огня не хватает техники.

Авторы одной из петиций на имя президента Владимира Путина сообщают о действующих пожарах в 19 районах Якутии. В тушении принимают участие почти три тысячи человек и 350 единиц техники. Но несмотря на это основными способами борьбы с огнём остаются дедовские - лопаты и противопожарный ранец, говорится в обращении.

Огонь наносит вред флоре и фауне заповедника "Олекминский" и Национального парка "Ленские столбы", где обитают виды, включенные в Красную книгу. Пожары подходят к населенным пунктам, жители которых вынуждены рисковать жизнью при их тушении.

Авторы второй петиции утверждают, что лесные пожары способны привести к таянию вечной мерзлоты и климатическим изменениям на планете. Пожары происходят каждый год, однако нынешние масштабы их распространения озадачивают., отмечают авторы обращения. По их данным, пламя охватило 300 тысяч гектаров.

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По данным МЧС республики, в Якутии действует 279 природных пожаров. Наиболее наряженная обстановка в Горном, Усть-Майском и Томпонском районах. По данным регионального правительства, угрозы населенным пунктам нет, однако в Якутии сохранится сухая и жаркая погода. С 23 июня в республике действует режим ЧС.