Житель Германии оштрафован на €4000 за знак Z на автомобиле

Административный суд в Гамбурге оштрафовал местного жителя на 4000 евро за знак Z, размещённый весной на заднем стекле автомобиля. 62-летний водитель был признан виновным в одобрении преступных действий, передаёт DW.

За плакат на листе A4, прикреплённый на заднее стекло автомобиля, водитель сначала был оштрафован на 60 дневных ставок по 30 евро каждая (1800 евро). Он обжаловал это в суде. Суд увеличил наказание до 80 дневных ставок по 50 евро.

Суд решил, что многочисленные сообщения в СМИ однозначно указывают на то, что Z — это символика войны. В постановлении утверждается, что это может переводиться как "За победу". Решение ещё не вступило в законную силу.

Обвиняемый — гражданин Германии, родившийся в Мекленбурге. Он заявил, что связь Z с российской войной — сомнительна, передаёт газета Süddeutsche Zeitung. По его словам, это просто последняя буква алфавита. Его защитник напомнил о существовании термина "поколение Z" (62-летние к нему не относятся).