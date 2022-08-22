Житель Кемерова обжаловал в суде закон о жертвах политических репрессий

Житель Кемерова Александр Котенков через Конституционный суд России обжаловал формулировку закона о реабилитации жертв политических репрессий, который не позволяет получить архивные дела родственникам не реабилитированных жертв. Об этом сообщают "Ведомости".

Котенков, следует из жалобы, пытался получить материалы дела своего прадеда Ивана Котенкова, который в 1930 году был осужден за участие в кулацком бунте. Ранее крестьянин из Алтайского края был подвергнут раскулачиванию и выселению с конфискацией имущества. Котенкова расстреляли, а его семью выслали в Томскую губернию. В 1992 суд отказался реабилитировать его, как участника бунта, а через два года – реабилитировал по статье о раскулачивании.

В 2017 году архив УФСБ по Алтайскому краю не стал выдавать Александру Котенкову материалы архивного уголовного дела прадеда, пояснив, что они доступны только для реабилитированных лиц. Котенков пытался оспорить решение через несколько инстанций, вплоть до Верховного суда, однако ему отказывали на основании 11-й статьи закона о реабилитации жертв политических репрессий. Эту статью житель Кемерово просит изменить через Конституционный суд, полагая, что уголовное дело его прадеда поможет восстановить память о семье.