Житель Красноярска осуждён на 13 лет по делу о госизмене

В Красноярске суд назначил 13 лет колонии строгого режима 23-летнему Дмитрию Киселеву, признав его виновным в госизмене и подготовке к диверсии. Об этом сообщает пресс-служба судов края.

По данным суда, Киселев передал Службе безопасности Украины (СБУ) данные о расположении российских войск в городе Харцызск Донецкой области, где он жил до приезда в Красноярский край в 2014 году. Кроме того, он получил от украинской стороны задание "сфотографировать объекты инфраструктуры Красноярского края, а также задание поджечь и взорвать железнодорожные объекты региона". Следствие утверждало, что с СБУ Киселев связался через интернет "по собственной инициативе".

Ранее ФСБ утверждало, что в переписке с украинскими спецслужбами Киселев указал расположение здания бывшего трубного завода в Харцызске, а также котельной, троллейбусного депо и подстанции. Кроме того, он передал координаты объектов в закрытом городе Зеленогорске в Красноярском крае, городе Заозерный, бывшей ж\д станции "Сибиряк" возле деревни Успенка Рыбинского района, где живет подозреваемый.