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Житель Махачкалы умер после задержания полицейскими

Полиция, Дагестан (иллюстративное фото)

Житель Махачкалы умер после задержания полицейскими. Об этом сообщил "Черновик", информацию подтвердило МВД по Дагестану.

По данным ведомства, 20 января мужчина помог скрыться участнику перестрелки и был доставлен в отдел полиции. Там мужчина почувствовал себя плохо, и ему оказали первую помощь. В результате полицейские решили отвезти задержанного в больницу, где он скончался.

"В дальнейшем было установлено, что погибшему были нанесены телесные повреждения, которые возможно стали причиной смерти задержанного", – говорится в сообщении ведомства.

По данным издания "Черновик", погибшего звали Курбан Далгатов. Его родственники утверждают, что он умер в результате удушения: "Были нанесены удары током в область сердца, после – потеря сознания с нарушением дыхания с последующей фибрилляцией сердца (удушье). Он скончался".

Управление Следственного комитета по Дагестану возбудило уголовное дело. "При подтверждении вины сотрудников, они понесут наказание в установленном законом порядке, их руководители будут привлечены к ответственности, предусмотренной законом", – говорится в заявлении МВД.


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