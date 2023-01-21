Житель Махачкалы умер после задержания полицейскими. Об этом сообщил "Черновик", информацию подтвердило МВД по Дагестану.

По данным ведомства, 20 января мужчина помог скрыться участнику перестрелки и был доставлен в отдел полиции. Там мужчина почувствовал себя плохо, и ему оказали первую помощь. В результате полицейские решили отвезти задержанного в больницу, где он скончался.

"В дальнейшем было установлено, что погибшему были нанесены телесные повреждения, которые возможно стали причиной смерти задержанного", – говорится в сообщении ведомства.

По данным издания "Черновик", погибшего звали Курбан Далгатов. Его родственники утверждают, что он умер в результате удушения: "Были нанесены удары током в область сердца, после – потеря сознания с нарушением дыхания с последующей фибрилляцией сердца (удушье). Он скончался".

Управление Следственного комитета по Дагестану возбудило уголовное дело. "При подтверждении вины сотрудников, они понесут наказание в установленном законом порядке, их руководители будут привлечены к ответственности, предусмотренной законом", – говорится в заявлении МВД.