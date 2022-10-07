Житель Москвы задержан за поджог автомобилей в деловом районе "Москва-Сити" неподалёку от центра города. Очевидцы утверждают, что во время пожара он выкрикивал антивоенные лозунги. Об этом пишут "База" и "Осторожно, новости".

Пожар произошёл вечером 6 октября возле небоскрёба "Федерация", самого высокого здания города. Как сообщается, подозреваемый поджёг свой автомобиль "Фольксваген Поло", после чего огонь перекинулся на стоявший рядом "Ягуар", принадлежащий 57-летней москвичке.

"База" называет имя подозреваемого, утверждается, что это 26-летний режиссёр короткометражных фильмов. РИА "Новости" сообщали, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.