Житель Нальчика пытается установить ответственность Сталина за депортации

Житель Кабардино-Балкарии Олег Келеметов потребовал от Следственного комитета проверить решения Госкомитета обороны СССР о массовых депортациях по национальному признаку. Как сообщает "Коммерсантъ", Заявление в СК РФ в минувшую субботу направил житель Нальчика Олег Келеметов. Весной 1944 года его отец был депортирован в Казахстан в ходе насильственного выселения балкарцев с территории Кабардино-Балкарской АССР. В беседе с корреспондентом “Ъ” господин Келеметов уточнил, что обращается в ведомство не как сын репрессированного, а как гражданин, желающий установить ответственных за незаконные действия советской власти.

Келеметов обращает внимание следователей, что акты о выселении калмыков, чеченцев, ингушей, карачаевцев, балкарцев и крымских татар нарушали советскую Конституцию и Уголовный кодекс.

Олег Келеметов надеется, что следователи проверят действия членов Государственного комитета обороны (ГКО) СССР, в который входили Иосиф Сталин, Вячеслав Молотов, Климент Ворошилов, Георгий Маленков, Лаврентий Берия, Николай Вознесенский и Лазарь Каганович. Он потребовал установить, имеются ли в их поступках признаки превышения власти, повлекшие тяжкие последствия, пишет "Коммерсант".

"Депортация носила репрессивный, неизбирательный характер, с применением физического насилия, угрозой для жизни и здоровья, массовыми эпизодами гибели среди депортируемых. Насильственные действия представителей власти носили широкомасштабный и системный характер, что указывает на признаки геноцида", – отмечает Олег Келеметов в своем заявлении.

Опрошенные "Коммерсантом" адвокаты, работавшие по делам жертв политических репрессий в СССР, сомневаются, что Келеметову удастся добиться хотя бы доследственной проверки. Они признали, что речь идёт о первой известной им попытка установить личную ответственность Сталина и его окружения за незаконные депортации.