Житель Петербурга арестован за надпись "Путин убил Навального"

Районный суд в Санкт-Петербурге отправил на месяц в СИЗО местного жителя Евгения Смирнова, заподозренного в хулиганстве по мотивам политической вражды. Утверждается, что он нарисовал на заборе надпись "Путин убил Навального".

Дома у Смирнова прошёл обыск. У него изъяты техника и банковские карты, рассказала его мать "ОВД-Инфо". Защита просила оставить его на свободе.

Согласно позиции следствия, надпись на забор Смирнов наносил 16 февраля в середине дня. Примерно в это время стало известно о гибели оппозиционера Алексея Навального в колонии в Заполярье. Его вдова Юлия и соратники уверены, что он был убит по распоряжению президента России. В Кремле обвинения отвергают.