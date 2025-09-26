Житель Петербурга получил пять лет колонии за комментарии в соцсетях

Первый Западный окружной военный суд в Петербурге приговорил 39-летнего Андрея Курылева к пяти годам колонии из-за комментариев в соцсетях.

В частности, под постом о ракетном обстреле Винницы Курылев написал:"Нужно уже этот Крымский мост взорвать на хрен!", а под новостью о ракете, сбитой недалеко от Киева — "Пора начать кошмарить на территории Рабсии военные части и аэродромы".

В прениях прокурор заявила, что Курылев с июля 2022 по апрель 2023 году, "руководствуясь мотивами политической и идеологической ненависти к действующей власти РФ", оставил в соцсетях пять комментариев, в которых следствие нашло оправдание терроризма. Обвинение просило для Курылева 8 лет колонии.

В суде Курылев заявил, что за девять месяцев, проведенных в СИЗО, осознал вину, встретил "патриотов, побывавших на СВО, и контрактников", которые объяснили ему "точку зрения", и перевел по пять тысяч рублей в фонд "Общее дело" и "Фонд Константина Хабенского".

До задержания в декабре 2024 года Андрей Курылев работал сборщиком радиотехнической аппаратуры.



