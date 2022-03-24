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Житель Петербурга раскрасил в цвета украинского флага гаубицы в музее

В Санкт-Петербурге суд арестовал до 16 апреля местного жителя Николая Воротнева за то, что он раскрасил в цвета украинского флага гаубицы, которые находились на территории музея артиллерии. Об этом сообщила пресс-служба судов города.

В отношении Воротнева возбудили уголовное дело о вандализме . По версии следствия, он вместе с другим неизвестным раскрасил из аэрозольных баллончиков в голубой и жёлтый цвета две гаубицы . Обвинение считает, что Воротнев сделал это "по мотивам идеологической, политической и национальной ненависти к военнослужащим, осуществляющим свой гражданский долг в рамках специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины".

Воротнева задержали 19 марта. Издание "Бумага" обнаружило его аккаунт в соцсетях. Он публиковал в соцсетях фото раскрашенной гаубицы с подписью "Орудие слишком долго смотрело на запад".

В суде Воротнев дал признательные показания и не оспаривал, что раскрасил гаубицы. Во время суда был допрошен свидетель, который характеризовал Воротнева только с положительной стороны, сообщив, что он заботится о своём пожилом дедушке, который служил на крейсере "Суворов".

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