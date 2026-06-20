Житель Подмосковья задержан по делу об "акциях устрашения" военных

ФСБ сообщила о задержании жителя Московской области по подозрению в проведении "акций устрашения" против троих российских военнослужащих.

По версии спецслужбы, подозреваемого завербовали украинские спецслужбы через мессенджер Telegram под видом работы в коллекторском агентстве.

"Действуя по заданию куратора, он согласился на предложенную работу и в мае 2026 года провел так называемые акции устрашения по адресам проживания трех военнослужащих министерства обороны", – заявили в ФСБ.

Что именно подразумевалось под "акциями устрашения", в спецслужбе не уточнили.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. В ФСБ также сообщили, что рассматривается вопрос о возбуждении дела о госизмене.