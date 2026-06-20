Житель Подмосковья задержан по делу об "акциях устрашения" военных

ФСБ сообщила о задержании жителя Московской области по подозрению в проведении "акций устрашения" против троих российских военнослужащих.
По версии спецслужбы, подозреваемого завербовали украинские спецслужбы через мессенджер Telegram под видом работы в коллекторском агентстве.
"Действуя по заданию куратора, он согласился на предложенную работу и в мае 2026 года провел так называемые акции устрашения по адресам проживания трех военнослужащих министерства обороны", – заявили в ФСБ.
Что именно подразумевалось под "акциями устрашения", в спецслужбе не уточнили.
Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. В ФСБ также сообщили, что рассматривается вопрос о возбуждении дела о госизмене.