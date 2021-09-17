Житель посёлка случайно отправил властям список "Умного голосования"

В Пензенской области житель поселка Волчий Андрей Грибанов случайно отправил главе администрации сельского совета рекомендации "Умного голосования", после чего чиновница приехала к нему домой вместе с участковым. Об этом сообщает "7х7" со ссылкой на аудиозапись разговора.

В письме Грибанова были рекомендации по голосованию на 899 избирательном участке. Глава местной администрации и сотрудник полиции спрашивали у него, с какой целью он разослал информацию и планирует ли в дни выборов организовывать акции и пикеты. Полицейский посоветовал не выкладывать "во всякие соцсети свой бред" и предупредил, что Грибанов агитирует не за "Единую Россию", а сейчас "вся агитация наказуема".

Участковый также потребовал от Грибанова сказать, в какой группе во "ВКонтакте" он увидел рекомендации "Умного голосования".

6 сентября Роскомнадзор заблокировал сайт "Умного голосования", объяснив это тем, что проект связан с "экстремистской организацией".

Помимо выборов в Госдуму, в Пензенской области с 17 по 19 сентября пройдет голосование и на досрочных выборах губернатора. Губернаторские выборы проходили в Пензенской области и в прошлом году. Победу на них одержал Иван Белозерцев. Весной этого года его задержали по делу о коррупции.