Житель Приморья осуждён на два года колонии за антивоенные комментарии

Военный суд приговорил жителя Приморского края Александра Полетаева к двум годам колонии общего режима за антивоенные комментарии в соцсети "ВКонтакте". Об этом сообщило издание "ОВД-Инфо".

По данным группы волонтёров, поддерживающих политзаключенных, 22 декабря Первый восточный окружной военный суд вынес обвинительный приговор в отношении Полетаева, ему инкриминировали призывы к экстремизму и терроризму.

Уголовное дело было возбуждено в апреле 2022 года из-за комментариев, которые Полетаев оставил в чате публичной группы во "ВКонтакте" 24 февраля – в первый день российского военного вторжения в Украину. Полетаев дал признательные показания, отметив, что сделал комментарии, находясь в тяжелом эмоциональном состоянии, так как переживал за знакомых, которые находятся в Украине.

Изначально суд поместил Полетаева под домашний арест, затем изменил меру пресечения на подписку о невыезде.