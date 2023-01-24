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Житель Приморья осуждён на два года колонии за антивоенные комментарии

Военный суд приговорил жителя Приморского края Александра Полетаева к двум годам колонии общего режима за антивоенные комментарии в соцсети "ВКонтакте". Об этом сообщило издание "ОВД-Инфо".

По данным группы волонтёров, поддерживающих политзаключенных, 22 декабря Первый восточный окружной военный суд вынес обвинительный приговор в отношении Полетаева, ему инкриминировали призывы к экстремизму и терроризму.

Уголовное дело было возбуждено в апреле 2022 года из-за комментариев, которые Полетаев оставил в чате публичной группы во "ВКонтакте" 24 февраля – в первый день российского военного вторжения в Украину. Полетаев дал признательные показания, отметив, что сделал комментарии, находясь в тяжелом эмоциональном состоянии, так как переживал за знакомых, которые находятся в Украине.

Изначально суд поместил Полетаева под домашний арест, затем изменил меру пресечения на подписку о невыезде.

  • 24 февраля 2022 года по приказу президента Владимира Путина Россия начала военное вторжение в Украину. Целью военных действий Москва изначально называла "денацификацию и демилитаризацию" страны, а также защиту мирного населения от "киевского режима". С первого дня войны в России проходят акции протеста и антивоенные выступления. На данный момент против 410 их участников возбуждены уголовные дела.
  • В марте в административном кодексе России появилась статья о дискредитации российской армии . Российские суды признают дискредитацией высказывания о войне в Украине, отличающиеся от официальной позиции российских властей. Статья предусматривает штраф до 50 тысяч рублей, за повторную дискредитацию грозит уголовное дело с наказанием до пяти лет колонии.

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