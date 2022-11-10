Томича осудили за использование мессенджера с шифрованием

Октябрьский районный суд Томска приговорил к трём годам ограничения свободы местного жителя, признав его виновным по статье об использовании вредоносных программ. Об этом сообщается на сайте суда.

В решении суда сказано, что подсудимый скачал на свой компьютер "вредоносную компьютерную программу, выражающуюся в невозможности однозначной идентификации пользователя сети "Интернет" и его сетевой активности". В результате были нейтрализованы "средства защиты компьютерной информации", а провайдер не мог установить личность пользователя и отследить его сетевую активность. Уточняется, что пользователь использовал программу с 2018 по 2020 годы.

Как позже уточнили в "Сетевых свободах", речь идет об использовании шифрованного мессенджера VIPole, который суд назвал "вредоносной компьютерной программой". Отмечается, что под контролем ФСБ следователь передал прокурору дело с обвинительным заключением, которое, судя по всему, противоречит закону, так как в России нет запрета на применение средств шифрования, включая мессенджеры и VPN . "Использованная судом в приговоре формулировка позволяет обвинять по статье 273 УК любого пользователя WhatsApp, Telegram, Viber, XMPP и множества других приложений", - говорится в сообщении "Сетевых свобод".

Сообщается, что подсодсудимый признал вину и сотрудничал со следствием. Приговор не вступил в законную силу. Пользователи портала Хабр заметили, что использование VPN, в частности, предполагает, скорее, административную ответственность по статье об использовании средств связи или несертифицированных средств кодирования. В июне глава Министерства цифрового развития Максут Шадаев заявил, что власти не будут преследовать граждан за использование VPN, хотя и не приветствуют этого.