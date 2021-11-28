Житель Томска, проникший в "красную зону" под видом врача, уехал из России

Житель Томска Сергей Самборский, который под видом врача проник в "красную зону" госпиталя для пациентов с коронавирусом и в течение трёх дней ухаживал за своей бабушкой, уехал из России из соображений безопасности. Об этом он рассказал изданию The insider, уточнив, что в данный момент находится в столице Грузии Тбилиси.

Ранее Самборский заявлял, что после огласки ситуации в ковидном госпитале Томска, он стал получать угрозы от неизвестных.

В конце октября Самборский три дня подряд приходил в томскую медико-санитарную часть №2 в защитном костюме. Его принимали за врача, не проверяя документов. Житель Томска, в свою очередь, менял своей бабушке - лежачей больной, страдающей болезнью Альцгеймера - подгузники, делал ей перевязки, а также кормил и поил её, так как врачи этого не делали. В подтверждение Самборский снимал происходящее в больнице на видео и выкладывал его в интернет. Позднее он поехал в Москву, где подал заявления в Следственный комитет и генпрокуратуру.

30 октября бабушка Самборского умерла. Причинами смерти врачи назвали коронавирус, пневмонию, острую сердечно-сосудистую и дыхательную недостаточности.