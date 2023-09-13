Житель Уфы отсудил компенсацию за судебную ошибку 1959 года

86-летний житель Уфы Фатхулла Исхаков отсудил 31,6 миллиона рублей компенсации у министерства финансов России за незаконное уголовное преследование почти 65-летней давности. Тогда он был приговорён к тюрьме по ложному обвинению в покушении на тройное убийство.

В 1959 году Исхаков был задержан в селе Большие Каркалы Миякинского района Башкирии по подозрению в покушении на тройное убийство. Следствие обвинило его в том, что он пробрался в соседский дом и попытался зарубить топором трех живших там девушек. (Подробно о деле рассказывала редакция Идель.Реалии).

Исхаков отсидел в тюрьме 13 лет из 15, назначенных ему судом. За время, пока он находился в тюрьме, умерла его жена, которую он ни разу не увидел после приговора. Его сын воспитывался в детдоме. Сам он всё время настаивал на своей невиновности. В 2012 году один из свидетелей по его уголовному делу признался, что преступление на самом деле совершил он.

Отменить приговор уфимцу последовательно отказались Верховный суд Башкортостана и Верховный суд России. В 2017 и 2019 году Исхаков пикетировал башкирскую прокуратуру. После рассмотрения его жалобы Конституционным судом, а затем президиумом Верховного суда дело вернули на пересмотр. Кассационная жалоба была вновь отклонена, причём апелляционный суд даже не запросил её перевода с татарского, на котором дело рассматривалось за 60 лет до этого, рассказал его адвокат Павел Васильев "Адвокатской газете".

Первую жалобу на приговор генпрокурору СССР Роман Руденко Исхаков написал в 1959 году. Он говорил, что его избивали и пытали. Это было прикрыто фальшивым сообщением о попытке. Из дела исчезли несколько листов, предположительно доказывавших невиновность Исхакова. Только в мае 2023 года Верховный суд России постановил отменил все предыдущие решения и закрыл дело в связи с непричастностью к нему обвиняемого.

Исхаков требовал от России 450 миллионов рублей компенсации, пишет газета "Коммерсантъ-Уфа". В прениях он сообщил суду, что хотел бы купить усадьбу на берегу Черного моря и нанять себе помощников и охрану. "Я невозможные условия прошел, дайте мне человеческие условия. Я ад прошел, сейчас мне в раю надо жить", — заявил он.

Его адвокат Виталий Буркин сообщил газете, что решение о компенсации в 31 миллион рублей будет обжаловано.