Житель Забайкалья, вернувшийся с войны, получил 14 лет за убийство

Суд в Чите приговорил местного жителя к 14 годам лишения свободы по обвинению в убийстве 22-летней девушки в селе Угдан. В пресс-релизе следственного управления не указано имя осуждённого, только 1981-й год рождения.

При этом состав и обстоятельства преступления совпадают с делом 42-летнего Цырена-Доржи Цыренжапова. Это не первый раз, когда он получил такой срок.

В октябре прошлого года стало известно, что житель Читы Цыренжапов, осуждённый на 14 лет за убийство девушки, отсидел четыре года, поучаствовал в войне с Украиной, вернулся, снова убил человека, после чего был заключён под стражу.

В октябре 2019 года Цыренжапов познакомился с 18-летней Екатериной Скворцовой. По версии следствия, будучи пьяным, он задушил и расчленил девушку, а останки утопил в реке. Голову убитой нашли во дворе дети. В феврале 2020 года Цыренжапова осудили на 14 лет колонии строгого режима и обязали выплатить бабушке погибшей два миллиона рублей.

Точная дата освобождения Цыренжапова, отсидевшего менее трети срока, неизвестна. Сообщалось, что он освободился, завербовавшись на войну против Украины, вернулся домой, а 13 сентября 2023 года в селе Угдан Читинского района убил 22-летнюю женщину. Следствие сообщает, что это произошло "в ходе ссоры".