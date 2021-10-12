Жительница Омска 35 лет живёт в бытовке из железной бочки

Жительница Омска Светлана Чернова с 1986 года живет на территории промышленной зоны в железной бочке. Завод, где она работала, закрылся, и обещанного благоустроенного жилья Чернова не получила до сих пор,. Об этом рассказало издание Ngs55.ru.
К ее жилью не подведено водоснабжение и отопление, а несколько лет назад отключили электричество. Зимой она отапливает бочку с помощью буржуйки.
В 80-е годы она работала на местном заводе крановщицей и жила в заводском общежитии. В 1986 году профком предложил Черновой временно переселиться в бочку, чтобы сократить очередь на квартиру.
По словам Черновой, когда завод военный был, он дома строил и расселял. Раньше в бочках жили офицеры. Когда для них построили дом, то они переселились. Потом гражданских пригласили работать. В том числе и её. "Мне сказали: если переселиться в бочку как во временное жилье, то быстрее дадут квартиру. Я должна была однокомнатную получить", – вспоминает Чернова.
Чернова много раз обращалась в различные государственные органы, но внятного ответа на просьбы о переселении ей не дали.
"Тут и депутаты были, и прокуратура. Я уже понадеялась, что хоть что-то решат. А им, похоже, указание просто дали проверить, как я тут живу. Ну как это так?", – говорит Чернова.
Сейчас Светлана Чернова на пенсии. У нее есть прописка по адресу бывшего военного завода, теперь на его месте частное предприятие. Чернова может посещать поликлинику по месту жительства, пользоваться услугами почты.
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