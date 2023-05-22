Жительнице Иркутска дали условный срок по делу о фейках за слово "убийцы"

Жительницу Иркутска Камелию Слиш приговорили к полутора годам лишения свободы условно по делу о так называемых фейках об армии. Помимо условного срока Слиш также назначили два года испытательного срока, сообщает пресс-служба Свердловского районного суда Иркутска.

В январе полицейские из Центра "Э" провели у Слиш и её семьи обыски. В феврале она узнала о том, что на нее заведено уголовное дело о "фейках", ей грозило до пяти лет лишения свободы. Основанием для возбуждения уголовного дела стали её посвящённые войне в Украине, посты и репосты в сетях в марте-мае 2022 года.

Одним из постов, легших в основу уголовного дела, стал скриншот из телеграма, на котором видно, как люди в камуфляже расстреливают людей, у которых связаны руки за спиной. "Я то и имела в виду, что написала: люди, расстреливающие других безоружных, – убийцы", – рассказывала Слиш корреспонденту Сибирь.Реалии.

Речь, по всей видимости, шла об убийстве жителей украинского города Буча. Российские власти называют фейками любые сообщения о том, что их убивали российские военные. В связи с высказыванием мнения о событиях в Буче, отличающихся от официальной российской позиции, несколько человек в России были приговорены по статье о "фейках" к реальным срокам.

Статью "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил Российской Федерации" включили в Уголовный кодекс в марте 2022 года – таким образом власти отреагировали на антивоенные выступления и высказывания, а также распространение информации о войне, не исходящей из официальных российских источников.