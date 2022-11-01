Жительницу Чечни оштрафовали за публикацию песен Муцураева

Суд в Чечне оштрафовал местную жительницу Халимат Эскиеву на одну тысячу рублей за публикацию песен чеченского барда Тимура Муцураева, которые признаны российскими властями экстремистскими. Об этом сообщают Кавказ.Реалии.

Согласно материалам дела, Эскиева опубликовала у себя на странице видеоклипы на песни "Иерусалим" и "Они ушли". Публикации были доступны один день – 6 сентября 2022 года. Эскиева признала вину и раскаялась, пояснив, что не знала о признании этих песен экстремистскими. Суд назначил ей минимальное наказание.

Для распространения в России запрещены более тридцати песен Муцураева. Российские суды неоднократно наказывали за их публикацию, утверждая, что песни "направлены на разжигание межнациональной розни, пропагандируют сепаратизм и терроризм". Остальные песни барда разрешены к исполнению.

Песни Муцураева, написанные во времена двух чеченских войн, посвящены Чечне и её борьбе за свободу, исламу и любви. Сейчас 46-летний Муцураев руководит сельским домом культуры в Чечне, песни больше не публикует.