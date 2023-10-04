Жительницу Донецка оштрафовали за тиктоки под украинские песни

Суд в оккупированном российскими войсками Донецке назначил штраф в 77 тысяч рублей актрисе кукольного театра Ольге Щекиной за тиктоки под украинскую музыку. Об этом сообщает "Медиазона".

Штраф назначен по административным протоколам о призывах к сепаратизму и демонстрации запрещенной символики. У актрисы конфисковали телефон. Щекину также заставили записать видео с извинениями на фоне памятника "Погибшим гражданам ДНР". Полицейские угрожали завести на неё дело по уголовной статье, а ребёнка актрисы отправить в детдом, в случае её отказа извиниться на камеру.

Щекина подала аппеляцию на решение суда. По её словам, она также подверглась травле со стороны местных жителей, из-за чего теперь носит на улице очки и сменила прическу. У неё также возникли проблемы с работой.

Щекина утверждает, что после начала войны на востоке Украины в 2014 году она не скрывала в соцсетях свою проукраинскую позицию. В апреле этого года актриса завела аккаунт в социальной сети ТикТок и выложила там несколько видео под украинские песни. Позднее эти ролики попали в пророссийские группы в соцсетях.