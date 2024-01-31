Жительницу Хабаровска осудили на 8 лет колонии по делу о госизмене

Краевой хабаровский суд признал местную жительницу виновной в государственной измене и приговорил её к восьми годам колонии общего режима. Об этом сообщили "Московский комсомолец" и телеграм-канал Amur Mash.

Жительницу Хабаровска арестовали в марте 2023 года. По версии ФСБ, она якобы переводила деньги "на приобретение оружия, боеприпасов и обмундирования для украинских войск". Ведомство утверждало, что она – активистка движения "Я/Мы Фургал". Её имя не называется.

Собеседники Сибирь.Реалии среди хабаровских активистов сообщили, что не знакомы с женщиной, видео с задержанием которой опубликовала ФСБ. По их словам, она не посещала акции протеста.

Телеграм-канал "Штаб Фургала", который подробно освещал уголовное дело против бывшего губернатора, также отмечал, что никто из активистов "не узнал" задержанную: "Есть некоторое подозрение, что продолжается методичная дискредитация поддержки Сергея Фургала".