Жительницу Хабаровска осудили на 8 лет колонии по делу о госизмене

Краевой хабаровский суд признал местную жительницу виновной в государственной измене и приговорил её к восьми годам колонии общего режима. Об этом сообщили "Московский комсомолец" и телеграм-канал Amur Mash.
Жительницу Хабаровска арестовали в марте 2023 года. По версии ФСБ, она якобы переводила деньги "на приобретение оружия, боеприпасов и обмундирования для украинских войск". Ведомство утверждало, что она – активистка движения "Я/Мы Фургал". Её имя не называется.
Собеседники Сибирь.Реалии среди хабаровских активистов сообщили, что не знакомы с женщиной, видео с задержанием которой опубликовала ФСБ. По их словам, она не посещала акции протеста.
Телеграм-канал "Штаб Фургала", который подробно освещал уголовное дело против бывшего губернатора, также отмечал, что никто из активистов "не узнал" задержанную: "Есть некоторое подозрение, что продолжается методичная дискредитация поддержки Сергея Фургала".
- Избранного в 2018 году губернатора Хабаровского края Сергея Фургала ("ЛДПР") задержали 9 июля 2020 года и доставили в Москву. После этого в Хабаровске и в других регионах России несколько месяцев проходили массовые акции в поддержку Фургала. Участники митингов требовали рассмотрения дела в Хабаровске, а также призывали к отставке действующей региональной и федеральной власти. 10 февраля 2023 Фургала приговорили к 22 годам колонии строгого режима по делу об организации двух заказных убийств предпринимателей в 2004-2005 годах и покушения на жизнь.
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