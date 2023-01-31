Жительницу Касимова задержали за антивоенную надпись в туалете 

44-летнюю жительницу города Касимов Рязанской области Юлию Варакушину задержали за антивоенную надпись в женском туалете торгового центра. Её обвинили в дискредитации действий российской армии. По соответствующей статье административного кодекса Варакушиной грозит штраф в 50 тысяч рублей.

Как отмечает телеграм-канал Baza, в полицию обратились посетители торгового центра "Кротберс", которые увидели антивоенную надпись на двери кабинки туалета. Полицейским пришлось отсмотреть несколько часов записей с камер видеонаблюдения, установленных в ТЦ, после чего они ещё двое суток потратили на поиск нарушительницы.