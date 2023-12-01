Жительницу Кузбасса задержали по подозрению в поджоге военкомата

В Анжеро-Судженске по подозрению в поджоге военкомата задержали 41-летнюю местную жительницу. В отношении неё возбудили уголовное дело об умышленном повреждении имущества, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Кемеровской области.

По версии следствия, подозреваемая пришла к военкомату с ёмкостью с легковоспламеняющейся жидкостью и бросила её в окно. Пострадавших и какого-либо ущерба не зафиксировано, отмечается в сообщении.

По словам задержанной, она решилась на поджог, после того как ей через мессенджер якобы позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банка и убедили женщину в том, что на неё оформлен кредит, а документы мошенники хранят в военном комиссариате.

"Её также убедили в необходимости взять еще один кредит и перевести деньги на определенный счет, что она и сделала", – сообщили органы следствия.