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Жительницу Кузбасса задержали по подозрению в поджоге военкомата

Здание военного комиссариата в Анжеро-Судженске
Здание военного комиссариата в Анжеро-Судженске

В Анжеро-Судженске по подозрению в поджоге военкомата задержали 41-летнюю местную жительницу. В отношении неё возбудили уголовное дело об умышленном повреждении имущества, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Кемеровской области.

По версии следствия, подозреваемая пришла к военкомату с ёмкостью с легковоспламеняющейся жидкостью и бросила её в окно. Пострадавших и какого-либо ущерба не зафиксировано, отмечается в сообщении.

По словам задержанной, она решилась на поджог, после того как ей через мессенджер якобы позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банка и убедили женщину в том, что на неё оформлен кредит, а документы мошенники хранят в военном комиссариате.

"Её также убедили в необходимости взять еще один кредит и перевести деньги на определенный счет, что она и сделала", – сообщили органы следствия.

  • Летом 2023 года стало известно о десятке случаев, когда жители разных регионов России попытались поджечь здания военных комиссариатов по требованию телефонных мошенников. В некоторых случаях они представлялись сотрудниками российских спецслужб, угрожали людям тюремным сроком, если те не выполнят их требования. Подозреваемые в поджогах этому верили и шли поджигать здания военкоматов.

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