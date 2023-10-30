Жительницу Новосибирска осудили за сорванный плакат с рекламой войны

Суд в Новосибирске оштрафовал местную жительницу Ирину Бочарову на 15 тысяч рублей за сорванный плакат с "благодарностью героям СВО". Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на юриста Ольгу Нечаеву.



Бочарову признали виновной по административной статье о дискредитации армии. "Назначили штраф ниже низшего предела из-за того, что у меня два маленьких ребенка, один из которых с инвалидностью", - сообщила жительница Новосибирска.



Протокол на Бочарову составили после того, как она сорвала со стены в аэропорту Горно-Алтайска плакат в поддержку войны в Украине и выбросила его в мусорную корзину. Свой поступок она объяснила тем, что не хочет, чтобы ее ребенок видел пропаганду.

К октябрю 2023 года количество приговоров по статье о "фейках" о российской армии в 2023 году выросло на треть, а число дел о государственной измене – почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В 2023 году суды впервые начали назначать реальные сроки по делам о "дискредитации" российской армии.

Статьи о так называемых фейках и о дискредитации армии появились в кодексах России вскоре после её вторжения в Украину. Российские суды признают дискредитацией сообщения о войне в Украине, которую Москва называет "специальной операцией", а фейками – любую информацию, отличную от версии Минобороны России.