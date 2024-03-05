Жительницу Улан-Удэ оштрафовали за то, что почтила память Навального

Советский районный суд Улан-Удэ оштрафовал местную жительницу Светлану Вачеланову на 25 тысяч рублей за возложение цветов и фотографии Алексея Навального к памятнику жертвам политических репрессий 17 февраля. Её признали виновной по административной статье об организации публичного мероприятия без уведомления, сообщает Сибирь.Реалии.

Согласно решению суда, правонарушение Вачелановой заключается в том, что она, не уведомив власти в установленном законом порядке, "изготовила агитационный материал, распечатав фото изображение А.А. Навального, известного как одного из лидеров российской оппозиции, на формате А4, помещённое в рамку". Затем она же "предприняла действия по приобретению цветов в количестве восьми штук". И, наконец, разместила фотографию и цветы у подножия памятника жертвам политических репрессий 1930–1950 годов.

Вачеланова вину не признала, поскольку не считает возложение фотографий и цветов "публичным мероприятием в форме группового пикетирования". Решение суда обжаловано.