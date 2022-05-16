Жительницу Владивостока арестовали за облитый краской бюст Зорге

Суд во Владивостоке арестовал 39-летнюю Ольгу Браташ по делу об облитом краской памятнике советскому разведчику Рихарду Зорге. Об этом сообщает прокуратура Приморского края. Ранее в отношении Браташ возбудили уголовное дело по статье о вандализме.

Двух дочерей Браташ отправили в приют, рассказала уполномоченная по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова. По данным правозащитников, в квартире остались домашние животные.

По данным проекта "ОВД-Инфо", 10 мая на проспекте 100 лет Владивостоку жительница города облила краской памятник Зорге. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал "в кратчайшие сроки" задержать повредивших памятник.

14 мая в квартиру к Браташ пришли с обысками по делу о повреждении памятника. У женщины забрали технику, а также одежду, в которой она предположительно была в момент совершения преступления, краску и другие вещи. После этого её поместили в изолятор временного содержания.