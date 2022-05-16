Жительницу Владивостока арестовали за облитый краской бюст Зорге

Суд во Владивостоке арестовал 39-летнюю Ольгу Браташ по делу об облитом краской памятнике советскому разведчику Рихарду Зорге. Об этом сообщает прокуратура Приморского края. Ранее в отношении Браташ возбудили уголовное дело по статье о вандализме.
Двух дочерей Браташ отправили в приют, рассказала уполномоченная по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова. По данным правозащитников, в квартире остались домашние животные.
По данным проекта "ОВД-Инфо", 10 мая на проспекте 100 лет Владивостоку жительница города облила краской памятник Зорге. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал "в кратчайшие сроки" задержать повредивших памятник.
14 мая в квартиру к Браташ пришли с обысками по делу о повреждении памятника. У женщины забрали технику, а также одежду, в которой она предположительно была в момент совершения преступления, краску и другие вещи. После этого её поместили в изолятор временного содержания.
- Рихард Зорге - советский разведчик, нелегально работавший в Японии. Казнён в Токио в 1944 году. Известен тем, что передавал в Москву сведения о планах Германии напасть на СССР, а также об отсутствии планов Японии вступить в войну. Советский Союз в течение 20 лет не признавал Зорге своим агентом, только в 1964-м году в СССР появились публикации о нём, и ему посмертно присвоили звание героя. Во Владивостоке памятник ему открыли в 2019 году. Биография Зорге никак не связана с этим городом.
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