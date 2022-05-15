Жительницу Владивостока обвинили в осквернении памятника Зорге

Во Владивостоке полиция задержала местную жительницу Ольгу Браташ, которую Следственный комитет подозревает в осквернении памятника советскому разведчику Рихарду Зорге. Ведомство возбудило уголовное дело, а у Браташ дома прошел обыск, после которого она была допрошена и помещена в изолятор временного содержания, - сообщает Сибирь.Реалии. Следователи во время обыска забрали всю технику, а также одежду, в которой она предположительно была, когда испортила памятник, и краску.
По данным проекта "ОВД-Инфо", 10 мая жительница города облила краской памятник Зорге. По данным следствия, речь идёт об Ольге Браташ, в отношении которой возбудили уголовное дело о "повреждении мемориальных объектов, посвященных периоду Великой Отечественной войны". За такое преступление может грозить до трёх лет лишения свободы. 16 мая пройдёт суд по мере пресечения. Для допроса также задержали её бывшего мужа. Не сообщается, признаёт ли Браташ вину.
Правозащитники отмечают, что у Браташ после задержания отобрали двоих несовершеннолетних детей, а в её квартире остались домашние животные.
- Рихард Зорге - советский разведчик, нелегально работавший в Японии. Казнён в Токио в 1944 году. Известен тем, что передавал в Москву сведения о планах Германии напасть на СССР, а также об отсутствии планов Японии вступить в войну. Советский Союз в течение 20 лет не признавал Зорге своим агентом, только в 1964-м году в СССР появились публикации о нём, и ему посмертно присвоили звание героя. Во Владивостоке памятник ему открыли в 2019 году. Биография Зорге никак не связана с этим городом.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.