Зеленоградский районный суд Москвы оштрафовал местную жительницу Варвару Рудницкую на 50 тысяч рублей из-за сорванных флагов с георгиевскими лентами, сообщается на сайте московских судов.

Согласно материалам дела, Рудницкая 27 апреля в парке сорвала флаги с георгиевской символикой, крича, что российские армейские генералы — военные преступники. Она также "оскорбляла в нецензурной форме военизированные структуры и высказывалась против специальной военной операции", — говорился в деле.

Как уточнило издание "ОВД-Инфо", речь идет о красных флагах, которые вывесили в Зеленограде к празднованию 1 мая. В постановлении говорится, что обвиняемая не признала вину, но выразила раскаяние. Ранее сообщалось, что в задержании Рудницкой участвовали 5 или 6 полицейских, отмечает канал "Настоящее время".