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Жительницу Зеленограда оштрафовали на ₽50 тыс. по обвинению в дискредитации армии

Зеленоградский районный суд Москвы оштрафовал местную жительницу Варвару Рудницкую на 50 тысяч рублей из-за сорванных флагов с георгиевскими лентами, сообщается на сайте московских судов.

Согласно материалам дела, Рудницкая 27 апреля в парке сорвала флаги с георгиевской символикой, крича, что российские армейские генералы — военные преступники. Она также "оскорбляла в нецензурной форме военизированные структуры и высказывалась против специальной военной операции", — говорился в деле.

Как уточнило издание "ОВД-Инфо", речь идет о красных флагах, которые вывесили в Зеленограде к празднованию 1 мая. В постановлении говорится, что обвиняемая не признала вину, но выразила раскаяние. Ранее сообщалось, что в задержании Рудницкой участвовали 5 или 6 полицейских, отмечает канал "Настоящее время".

  • Уголовная и административная статьи о дискредитации российской армии были внесены в российское законодательство после полномасштабного вторжения в Украину. Дискредитацией российские суды признают любые антиваоенные высказывания, критику военных и их действий. Только в 2022 году российские суды оштрафовали по таким делам более четырёх тысяч человек на общую сумму более 150 миллионов рублей.

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